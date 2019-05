Ilona Leib: kunst puudutab ka mitte meeldides

Veedan praegu aega kunstireisil. Teen seda kümnendat aastat järjest. Ma ei ole kaunite kunstide valdkonnas haritud ega oska kõigil -ismidel vahet teha. Aga ma tahan ikka ja jälle seda tunnet, mis kunstiteoste vaatamisel tekib. Äravalituse tunnet, kui usud end teosele pihta saavat, kui usud end ära tundvat kunsti. Kui see, mida ja kuidas kunstnik on maalinud, kohtub sinu teadmiste või kogemustega, räägib sinuga. Või kui mitte millestki liigselt aru saamata tekib vajadus mõnda tööd aina edasi vaadata. Teinekord on lausa hädavajalik, et maali vaadates keegi kõrval räägiks, mida sa tegelikult näed.