Reeglid, mida järgida, kui töötad sõbranna või pereliikmega koos

1. Ärge unustage, et olete sõbrad

«Te peate oma sõprust vaatama suuremalt, kui lihtsalt koos töötamine või kui lihtsalt teie kaks,» ütleb Sarah Lee, kes pani koos sõbrannaga aluse ilubrändile Glow Recipe. «Me reisime tihti koos ja käime abikaasadega väljas söömas. Me jagame kontorit ja ööbime ühes hotellitoas, kui tööga seoses reisime. Meie sõprus toimib nii sees- kui väljaspool kontorit. Kuigi me oleme täna brändi kaasomanikud, oleme me sõbrad olnud 13 aastat.»

2. Hoidke töö ja eraelu jutud lahus

Sõbrannad ja rõivabrändi La Detresse omanikud Alana Hadid ja Emily Perlstein ütlevad, et kui on tööaeg, on tööjutud ja kui tööpäev on läbi, räägitakse sõbrannade jutte. See on üks reeglitest, et hoida sõprussuhe tervena. «Me proovime vältida töömurede toomist sõprusesse ja vastupidi. Tööl olles räägime esmalt tööjutte ja alles siis lobiseme niisama,» sõnab Hadid.

3. Väärtustage konflikti

Ükskõik, kellega äri hakatakse ajama, konfliktid on paratamatud. Kõige olulisem on asjadest rääkida. Nõuanne «ära mine vihasena magama» kehtib nii romantilistes suhetes kui ka äris.

Sophie Bakalar, kellel on koos oma venna Jeremy Canade'iga loomatoodete bränd Fable, tunnistab, et nemad on vennaga pidevalt eriarvamusel, kuid just see muudabki nende dünaamika nii heaks. «Meil on yin ja yang iseloomud, mida sa lihtsalt pead aktsepteerima ja tegelikult võivad need väga kasulikud olla. Idufirmade puhul ei ole aega ümber nurga rääkida - sa pead olema kiire ja leppima kiiresti. Oluline pole mitte iga väikese otsuse puhul nõustuda, vaid jagada ühist suurt visiooni,» räägib Bakalar.

4. Hoidke asjad ametlikuna

Suures elevuses sõbrannaga koos äri alustamisest, võite olulistest asjadest mööda vaadata. Ettevõtjad ütlevad, et tegelikult tulevad lepingud teile mõlemale kasuks. Nendest sammudest on lihtne mööda minna, kui teie suhe on isiklik, aga selged piirid aitavad teie sõpruse tervislikuna hoida. Äri alustamine on teekond ja sellepärast on oluline, et oleksite partneriga töörollides, majanduslikus seisus ja kohustustes samal leheküljel, kirjutab The Everygirl.

5. Usaldus on võti