Hea vallaline: siin on sulle parimad kohtingunõuanded

«Mulle on nii palju kordi öeldud, et tegemist on numbrite mänguga: mida rohkematel kohtingutel käid, seda lähemale jõuad suhtele, mida otsid. Kui ma selle teooria peast välja viskasin, sai minust palju õnnelikum vallaline. Tõde on see, et mis töötab ühe inimese puhul, eriti, mis puudutab kohtinguid, on tema kogemus. See on okei, kui sinul samamoodi ei ole.» - Lauren, 35