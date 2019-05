Galerii: Baltimaade parimana sõidab Glasgow'sse baarmenite maailmameistrivõistlustele Risto Säinas

«Esimest korda toimus lisaks rahvuslikule eelvoorule Tallinnas ka World Class kokteilivõistluse Baltikumi finaalvõistlus. Fookuses on Baltimaade maitsetrendid ja Šotimaa-teemaline lõppvoor. Poolfinaalides pidi pakkuma uusi tõlgendusi klassikalisest highball-klaasis viskikokteilist ning seitsme minutiga serveerima kohtunikele kaks kokteili, mis mängivad tsitruselise noodiga. Üks finaali väljakutsetest oli leida turult ettenähtud 15 euro ja poole tunniga sobivad koostisosad, et kokteilidega näidata žüriile Baltikumi juuri ja maitseid,» selgitas võistluse korraldaja, Prike World Class Brand Ambassador Andrei Kazakov.

«Võiduks on vaja kiirust, täpsust, loovust ja isikupära. Eestlane on oma olemuselt vaikne, aga baarmeni iseloom on see, mis jääb inimestele rohkem meelde kui joogid. Mul on tugev seos köögimaailmaga, millega erinesin konkurentidest. Kasutasin kokteilide maitsenüanssides seda, mida olen õppinud kokkadelt,» lausus restorani Mon Repos baarmen Risto Säinas.