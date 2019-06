Psühholoogi juurde jooksevad kõik...

Mina vaatasin filmi koos oma kuueaastase õe Õnnega, kes ei käi veel koolis. Ma ütleks, et see ongi rohkem väikeste laste film, umbes neli kuni kümme. Aga see on nunnu. Ja kui aus olla – mul oli ka päris lahe!

Minu arust on hea lastefilm selline, kus on väga palju naljakaid asju, aga seal peab olema ka kurbi kohti, sest ainult nali kogu aeg tüütaks lõpuks ära. Ja kindlasti peaks heas filmis olema midagi ootamatut. Kui sa oled juba päris palju multasid näinud, oskad asju ette näha ja on ikka päris jama, kui just see juhtubki, mida sa ette aimad.