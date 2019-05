Kuidas kohvikus tutvusi luua?

Kliiniline sotsiaaltöötaja ja raamatu «The Secret Rules of Flirting» autor Fran Greene kinnitab, et kohvik on suurepärane koht inimestega tutvumiseks, sest erinevalt baarist, kasutatakse kohvikut rahuliku paigana, kus oma päeva alustada, tööd teha, õppida, inimesi vaadata või lihtsalt lõõgastuda.

Olgugi, et kohvikus on mõnus atmosfäär, võõrastele lähenemist see lihtsamaks ei pruugi muuta. Sellepärast soovitabki Greene kodust lahkuda oma kindla «jututeemaga». Selleks võib olla midagi argist, näiteks armsad loomad, lapsed, lummavad lõhnad. Alati on hea teemaks võtta ka mõni huvitav raamat, ajakiri või päevakajaline ajaleht.