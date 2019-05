Väike dieedisaladus Hollywoodist, mis annab sireda keha ja klaari naha

Dr Philip Goglia, Hollywoodi toitumisnõustaja, avaldas saladuse, kuidas staarid nii siredad ja saledad püsivad. «Dr P» kliendid Cara Delevingne, Chris Pratt, Khloé Kardashian ja Chris Hemsworth on loobunud nimelt piimatoodetest ja saanud tasuks unelmate keha, väidab dr Goglia.

Toitumiskava G-Plan Nutrition Program põhimõte on lihtne, nagu selgitab dr Goglia: piimatooted mõjuvad negatiivselt seedimisele, põhjustavad puhitusi ja tõstavad põletikunäite. Ka hapnikuvahetus kannatavat selle all. Kõige olulisem ongi doktoris sõnul vältida kehas põletikku soodustavad toiduaineid. (Vt ka videot!)

Piimavaba programmi meeldiv kõrvalmõju on doktori sõnul see, et piimatoodetest loobumine pole hea üksnes figuurile, vaid annab ka puhtama ja klaarima naha.