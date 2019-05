Galerii: tänasest saab lennata Tallinnast otse Minskisse

«Valgevene on meie jaoks uus sihtkoht, mille puhul ootame suurt huvi nii puhkusele reisijate kui ka ettevõtjate seas. Lisaks otseühendusele avab lennuliin häid ümberistumise võimalusi Vene, Ukraina ja Kazahstani suunal, mis seni on olnud Tallinnast vähem kättesaadavad,» rääkis Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.

Lennufirma Belavia asepresident Igor Tcherginets: «Eesti-Valgevene lennuliini avamine on oluline teetähis nii Belaviale, reisijatele kui ka mõlemale riigile laiemas mõttes. Ka Valgevene on Euroopas tuntud kui IT ja tehnoloogia valdkonnas kaasarääkija. Seetõttu annab uue lennuliini avamine täiendava hoo sisse nii turismi kui ka majandussuhete arengule.»