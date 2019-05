Varasuve köögitäht rabarber: katseta uusi koogikooslusi

Külluslik, beseekihiga kaetud ja kondenspiimase täidisega rabarberikook on kahel läinud korral olnud üks rabarberifestivali hitte, mis hobikokkaja Külli Väli telgiletist esimeste hulgas otsa saab. Teiseks küpsetiseks, millel on tavaliselt rohkem lööki, nimetab ta rabarberiga toorjuustukooki. Kolmas, mis samuti läheb tema koogirepertuaarist alati rahvale peale nii Roosna-Alliku mõisahoovis kui ka ükskõik millisel perepeol, on eesti kodude klassika, biskviitkattega rabarberikook. Kõiki kolme lubab ta ka homme pakkuda. «Ilmselt tuleb koogikaardile ka rabarberi-Tosca,» ütleb ta.