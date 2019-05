Testi end: kas su karjäär on tupikus?

Oled staar. Saad oma tööga hakkama kinnisilmi ja teed seda hästi. Sinu ülemus on sinu tööst vaimustuses. Kõlab kui unistus? Ilmselt mitte. Loomulikult on positiivne olla oma töös hea, kuid kui tunned end selle kõige keskel liiga mugavalt, oled ilmselt oma karjääriga rutiinis.

On vähe asju, mis ärritavad rohkem kui lugupidamatus tööl. Kui tunned, et sinu panus ei loe, avastad end ilmselt peagi tööalaselt seisakus. Võid jääda ilma väljakutsetest, kuna sa ei saa piisavalt toetust või tunnustust, kirjutab TheEveryGirl. Tõenäoliselt ei oota sind sel juhul lähiajal ka ametikõrgendus.

On normaalne tunda end tupikus, kui tuleb iga-aastane kokkuvõtete aeg ning sulle ei pakuta ei uut tiitlit ega väikest palgatõusu. Ära jää ootele, anna ise mõista, et oled valmis ettevõttes edasi liikuma. Kogu kokku saavutused, mis näitavad sinu edulugu.

Sul olid parimad kavatsused. Uskusid, et just see on sinu unistuste töö või ametikoht, kuid huvid ja eesmärgid muutuvad ajas. Kui tunned, et oled tööl vales kohas, pole kunagi liiga hilja seda muuta.