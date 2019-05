Põhjused, miks sul juuksed välja kukuvad

Liigne hooldamine ja juuste tugev tõmbamine (näiteks hobusesabasse või krunni) võib põhjustada juuste väljalangemist. Kui juuste langemine on tekkinud sel põhjusel, on tulemused näha alles mõne aja möödudes. Kohe juuksed välja langema ei hakka, kuid pideva karmi hoolduse ja juuste kandmise mõjul võib see mõne aja möödudes juhtuda.