Kuidas seljatada paha tuju?

Inimesed, kes suudavad defineerida enda emotsioone paremini, oskavad enda emotsioone ka paremini juhtida. Kui «paha tuju» on üldine, siis solvumine või tagasilöögi kogemine on lahendatavad olukorrad. Hea uudis on see, et emotsioonide defineerimine on arendatav oskus. Proovi igapäevaselt mõista, miks sa mõnd emotsiooni koged. Nii on lihtsam ka negatiivsed emotsioonid lahendada ja kõrvale lükata.