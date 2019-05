Paks kõht: sellepärast on kõhurasv ohtlik

Teadlased selgitavad seost sellega, et kõhurasv on eriti ainevahetusaktiivne ja ergutab nii hormoonide kui põletikku soodustavate ühendite teket. Selle tulemuseks on kroonilised vaevused nagu südamehaigused või vähk.

Ka kehamassiindeks (BMI) mängib oma osa. Kõige soodsam BMI on meeste puhul 25,3 ja naistel 24,3. Siiski on väga oluline see, kuidas kilod on jaotatud. BMI ei ütle midagi selle kohta, kuidas on need jaotunud lihastesse ja rasv kehasse.