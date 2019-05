Seitse märki, et ta ei helista sulle

1. Teie vestluses polnud sära

See tähendab, et teil ei olnud omavahel millestki huvitavast rääkida. Kui vestlus lendab iseenesest ja teil ei teki piinlikke vaikusemomente, siis võid kindel olla, et teie vestluses on ka sära. Kui teie kohtingul oli aga vaikust kuulda rohkem kui juttu, siis ilmselt ei võta ta sinuga rohkem ühendust.

2. Teil ei olnud ühiseid seisukohti

On täiesti loomulik, et inimestel on erinevad arvamused ja oma seisukohad. Kui teie vestluses esines aga rohkem vastandumisi kui ühiseid arvamusi, ka kõige argisematel teemadel, ei ole te kuigi sarnased inimesed ja sul ei ole mõtet tema kõnet oodata.

3. Keegi teist ütles midagi valesti

Üldjuhul läks teie kohting päris hästi, kuni kumbki teist ütles midagi valesti, millele järgnes pikk ja piinlik paus ning te ei osanud sellest olukorrast välja tulla. Tegelikult tundsid sa hinges juba sel hetkel, et kohting ei lõppe hästi.

4. Teie vestlus oli sõbralik, aga puudus flirt

Kui mees nägi palju vaeva, et teie vestlus kulgeks küll sõbralikult, kuid ilma igasuguse flirdita, olid tal ilmselt teistsugused kavatsused kui sinul. Niimoodi käitudes andis ta vaikselt märku, et tahab teie suhtluse hoida sõpruse tasandil.

5. Ta hakkas rääkima, et on väga hõivatud

Kui sa vihjasid vestluse käigus, et tahaksid teda veel näha ja tema hakkas seepeale rääkima, kui palju tööd tal on, võid olla üsna kindel, et see oli vaid vabandus. Vabanduste otsimine on enamasti seotud huvi puudumisega.

6. Ta ei olnud sinu elust kuigi huvitatud

Kui ta ei küsinud vesteldes sinu elu, eelistuste, hobide, töö ja muu sellise kohta, polnud ta ilmselt sinuga tutvumisest kuigi huvitatud. Märk on ka see, kui ta oli oma elust rääkides kidakeelne.

7. Ta veetis rohkem aega ruumis ringi vaadates kui sinuga rääkides