Kuidas käituda, kui romantiline suhe tekitab ärevust?

1. Ole oma hirmude suhtes aus

Esimene ja kõige olulisem samm on enda ja partneriga aus olla. Kui tunned, et suhe tekitab sinus ärevust, on aeg probleemi aktsepteerida ja sellest ka kaaslasele rääkida. Tunnete allasurumine ei vii sind edasi. Ärevusest rääkimine aitab teil koos sinu mure vastu võidelda.

2. Tee ülemõtlemisega tööd

Tavaliselt on ärevuse põhjustajaks ülemõtlemine. Kui analüüsid pidevalt oma partneri käitumist, eeldad alati kõige hullemat ja mõtled, mis küll tulevikus võib juhtuda, muudad ise oma enesetunde halvemaks. Kui tunned, et mõistust appi võttes ei ole võimalik ülemõtlemist leevendada, proovi hingamisharjutusi või mediteerimist, soovitab Her way.

3. Vali partner, keda saad usaldada

Kuigi enamasti aitame ärevustundele kaasa oma mõtetega, on situatsioone, kus süü on partneri käitumisel. Kui sinu kõrval on inimene, kes juba korra on su usaldust kuritarvitanud, on normaalne, et tunned temaga seoses ärevust ja stressi. Sellepärast on oluline, et leiaksid endale kaaslase, kes on su usaldust väärt.

4. Lase minevikust lahti

Enamasti on meie hirmud seotud mälestuste ja kogemustega minevikust. Kui su varasemad kaaslased on sind petnud või halvasti kohelnud, on loomulik, et kardad sellist käitumist ka uues suhtes. Siin saad aga palju ise ära teha. Kõik mehed ei ole ühesugused ja ei kohtle sind tingimata halvasti. Tee oma minevikuga rahu, sest seda pole enam võimalik muuta ja pane oma energia käesolevasse suhtesse.

5. Aktsepteeri, et sa ei saa kogu aeg olukorda kontrollida