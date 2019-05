Valmistume suveks: millist karvaeemaldusmeetodit eelistada?

Kõige kiirem, lihtsam ja odavam viis karvadest vabanemiseks on raseerimine. Sul läheb vaja kõigest žiletti ja raseerimisvahtu (vahel ajavad asja ära ka dušigeel või seisma jäänud juuksepalsam). Samas kestab raseerimistulemus kõige lühemat aega ja võib tundlikes piirkondades põhjustada valusat ärritust. Enne raseerimist tee kindlaks, et nahk on pehme - soovitatavalt tee seda pärast kuuma dušši.

Erinevalt raseerimisest, mis lõikab karvad maha nahapinnalt, aitab vahatamine karvad välja tõmmata koos juurtega, mis tähendab, et tulemus jääb pikemalt püsima. Selle eest on vahatamine aga valusam. Vahatamine sobib kõigile kehaosadele ja parima tulemuse saavutamiseks soovitame pöörduda professionaali poole.

Lisaks raseerimisele on lihtne kodus karvu eemaldada karvaeemalduskreemi abil. Spetsiaalsed kreemid sisaldavad kemikaale, mis muudavad karvad nõrgemaks, nii et saad need lihtsalt nahalt maha pühkida. Karvad kasvavad küll paari päeva jooksul tagasi, kuid on senisest pehmemad ja neid on lihtsam raseerimise teel eemaldada. Karvaeemalduskreemide suurim miinus on kemikaalide kandmine nahale, mis võivad põhjustada nahaärritust, kui lased neil liiga pikalt toimida. Kui soovid karvaeemalduskreemi kasutada näol, eelista kindlasti spetsiaalselt näo jaoks loodud tooteid.