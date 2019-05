Need on kümme maailma kõige tervislikumat toiduainet

Uuringu Uncovering the Nutritional Landscape of Food (Toidu toitemaastiku paljastamine — toim) tarbeks analüüsiti enam kui 1000 toiduainet.

Kuigi me peaksime alati võimalikult tasakaalustatult sööma ja saama toidust piisavalt toitaineid, on balanss väga õhkõrn, kuna ka ülemäärased toitained võivad kehale negatiivselt mõjuda. Näiteks liiga palju ingverit süües. Seega ei tohiks ületada päevast toitainevajadust.

Teadlased lisasid igale kontrollitud toiduainele selle toiteväärtuse. Mida kõrgem punktiarv, seda tõenäolisem, et see toiduaine koos teistega katab päevase toitainevajaduse, kuid ei ületa seda. Teadlaste hinnangul õnnestub see just antud edetabeli toiduainetega kõige paremini.

TOP 10

1. Mandlid (97 punkti)

Mandlites on rikkalikult küllastumata rasvhappeid. Nad on head südametervisele ja võivad aidata ka diabeedi korral.

2. Annoona ehk kerimoia (96 punkti)

Siinmail üsna tundmatu eksootiline vili on pärit Lõuna-Ameerikast. Annoona vili on valge viljalihaga ja maitseb magusalt. Selles on külluslikult puuviljasuhkrut ja A-, C-, B1-, B2-vitamiini ning kõigele lisaks kaaliumi.

3. Kuldne meriahven (89 punkti)

Kuldne meriahven, kaubanduses nimetatakse ka puna-ahvenaks, on proteiinirikas ja sisaldab vähe küllastunud rasvhappeid.

4. Merilest ehk atlandi merilest (88 punkti)

Merilest on hea B1-vitamiiniallikas.

5. Õlisalvei ehk tšiiaseemned (85 punkti)

Armastatud nn supertoidus on suures koguses kiudaineid, valke, alfa-linoolhapet, fenoolhapet ja vitamiine.

6. Kõrvitsaseemned (84 punkti)

Kõrvitsaseemned on ühed parimatest taimsetest raua- ja mangaaniallikatest.

7. Lehtpeet ehk mangold (78 punkti)

Suhkrupeedi sugulane sisaldab palju fütokemikaale, karotenoide ja flavonoide. Flavonoidid on erilised antioksüdandid, mis kaitsevad keharakke ja tugevdavad südant. Lehtpeedis on ka suur kiudainesisaldus. Lehtpeedi lehed sisaldavad rikkalikult mineraalaineid ja E-, B1-, B2- ning C-vitamiini.

8. Searasv (73 punkti)

Searasv sisaldab palju B-vitamiini ja mineraale.

9. Hariliku peedi lehed (70 punkti)

Just punapeedi lehed on eriti tervislikud. Neis on palju kaltsiumi, rauda, K-ja B-vitamiini.

10. Punakas riffahven (69 punkti)

See Mehhiko lahes ja Indoneesia rannikul levinud valge lihaga punane kala on eriti armastatud USAs ning sisaldab palju valku.