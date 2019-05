Teejuht, kuidas olla stjuardesside lemmikreisija

1. Käi vetsus enne lennukile minekut

On arusaadav, et mõnikord on lendude vahe üürike ja sa ei jõua enne lennukile minekut tualetti külastada, aga kui vähegi võimalik, soovitavad stjuardessid see aeg leida. Õhkutõusu ootavas lennukis sagivad inimesed tekitavad lisastressi ja nii võib ka õhkutõus hilineda.

2. Võta välja asjad, mida lennukis vajad

Parim aeg avastada, et kõrvaklapid, mida lennu ajal kasutada tahad, on su kohvri põhjas, on terminalis lendu oodates, mitte keset õhkutõusu, istudes akna all rahvast täis lennukis. Mõtle enne lennukile minekut läbi, mida lennu ajal vajad ja pista asjad taskusse või käepärasesse kotti, et sa ei peaks lennukisse jõudes oma kohvrit lahti kiskuma ja asju taga otsima.

3. Loe menüüd ja võta kõrvaklapid kõrvast

Kui stjuardessid jõuavad toidukäruga sinuni ja küsivad «mida soovite?», pole olemas ärritavamat vastust kui «mis teil on?». Peaaegu alati on menüü leitav istmetaskust ja kui ei ole, mõtle välja, mida sooviksid ja küsi midagi sarnast.

Viisakas on ka kõrvaklapid kõrvast võtta ja meelelahutus pausile panna, kui näed, et stjuardess sulle läheneb. Väikese liigutusega oled tähelepanelik ja sulle ei pea küsimust kordama.

4. Anna oma prügi stjuardessile

Kui sul tekib lennureisi ajal prügi, palun ulata see stjuardessile, mitte ära pane seda istmetaskusse. Nad kõnnivad selleks lennu ajal palju kordi edasi-tagasi. Usu, et prügi korjamine vahepausil pärast maandumist on viimane, mida stjuardessid teha tahavad, kui sa oleksid võinud selle liigutuse teha juba lennu ajal.

5. Jäta võimalusel lendude vahele ajavaru

Pole olemas stressitekitavamat reisijat, kui see, kes ei pruugi oma jätkulennule jõuda. Selleks, et paanikat vältida, ära jäta kunagi lendude vahele vähem aega kui tunnike. On palju põhjusi, miks lennukid võivad hilineda ja stjuardessid ei saa lennujaama helistada, et sa kindlasti jätkulennule jõuaksid.

6. Ole lahke