Kui palju raha peaks kulutama pulmakingile?

1. Sinu isiklik eelarve ja rahaline seis

Kõige olulisem on mitte kulutada pulmakingile rohkem raha, kui sa endale lubada saad. Suure tõenäosusega on pruutpaaril parem meel, kui ilmud pulma väiksema kingitusega, võrreldes sellega, et üldse kohale ei lähe. «Kui sa ei ole hetkel majanduslikult mugavas olukorras, ei ole oluline, kui palju soovitatakse pulmakingile kulutada. Ei ole mingit vajadust üle oma varju hüpata, et sotsiaalsete normide piire täita,» ütleb peokorraldaja Summer McLaneof.

Arvesse tasub võtta ka seda, kui oled lühikese perioodi jooksul mitmesse pulma oodatud.

2. Sinu suhe pruutpaariga

Mida lähedasemad on su suhted pruutpaariga, seda rohkem tahad ilmselt pulmakingitusele kulutada. See tähendab, et on normaalne panustada rohkem parima sõbra või lähedase pereliikme pulmakingile kui töökaaslase või kauge sugulase omale.

3. Kui kaugele pead pulmapeoks reisima?

Kui pulmad toimuvad sinu elukohast kaugel või lausa välismaal, nii et peole minemine on seotud suurte reisikuludega, võib juhtuda, et pruutpaar isegi ei oota kingitust. Sellele vaatamata oleks ilus väike pulmakingitus teha. Kuna kingitust otseselt ei oodata, võib see olla rahaliselt odavam, kuid selle eest midagi tähenduslikku.

4. Kas lähed pulma koos kaaslasega?

Kui lähed pulmapeole koos kaaslase või lastega (oluline on kindlaks teha, et lapsed on pulma oodatud), on ilus panustada kingitusse rohkem. «Mida rohkem inimesi sa endaga kaasa võtad, seda rohkem peaksid kingitusele kulutama,» sõnab pulmaplaneerija Jove Meyer.

5. Kas saad pulma kohale minna?