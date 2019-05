Pelgulinna sünnitusmajas nägid ilmavalgust kolmikud

Vastne kolmikute ema rääkis, et sai kolme lapse ootusest teada kolmandal ultraheliuuringul. «Teisel uuringul öeldi, et saame kaksikud, kolmandal korral nähti, et lapsi on hoopis kolm,» ütles naine, kel on endagi suguvõsas kaksikuid olnud. «Esimene reaktsioon oli ikkagi šokk: ei või olla,» muigas ta.