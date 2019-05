Suvi on imeline aeg aastast ning aastal 2019 on ka tähekaart soodne. Planeedid soodustavad energiat, isiklikku ja sündmuste arengut. See tähendab, et paljud tähemärgid võivad suvekuudel läbi suruda midagi suurt, mis nende elu tunduvalt parandab, jätta hüvasti negatiivsega ja nautida saatuse soosingut.