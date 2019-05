Teeme selgeks, kas pornosõltuvus on meelelahutus või ohtlik harjumus

Vaimse tervise ekspertide sõnul ei ole pornosõltuvus veel diagnoositav häire. Küll aga on märkimisväärselt suur osa inimesi, kes veedavad palju aega pornot vaadates. «Kuigi pornosõltuvus ei ole liigitatud vaimse tervise häireks, on sellel siiski kahjulikud tagajärjed, näiteks töölt kõrvale kaldumine ja võimetus sellisele käitumisele piir panna, mis on vaimstele probleemidele omased tunnused,» ütleb California Ülikooli psühhiaatria professori assistent Rory Reid.

Cambridge'i Ülikooli teadlaste poolt läbi viidud uuring selgitas välja, et kompulsiivse seksuaalse käitumisega inimeste ajus aktiveerib porno vaatamine samasuguse reaktsiooni, mis tekib narkosõltlastel. Küll aga ei tõesta need leiud, et inimesed on tingimata pornosõltuvuses või et pornograafia on sõltuvusttekitav, kirjutab HuffPost.

Küll aga on teada, et liigne porno vaatamine võib tekitada probleeme reaalelu seksuaalvahekordades. Kuidas siis aru saada, et oled porno vaatamisega läinud liiale? «Kui inimesed hakkavad pornot kasutama pärissuhete asemel, riskivad probleemidega töö juures ja negatiivsed emotsioonid kanduvad üle seksi partneritega ning tekivad probleemid, nagu näiteks üksindustunne, on see märk» selgitab Reid.

Veel annab pornosõltuvusest kui probleemist märku häbitunne antud teema ümber. «Kui inimene hakkab häbi tundma oma porno vaatamise harjumuste pärast ja tunneb vajadust seda varjata, on see probleem,» sõnab psühhoterapeut Chris Kingman. Privaatsus on küll tervislik omadus, kuid häbitunne puudutab salatsemist ja oluliste aspektide varjamist.

Psühholoog ja seksiterapeut Shannon Chavez ütleb, et kui kasutad pornot oma emotsioonidega tegelemiseks, selle asemel, et võtta seda meelelahutusena, on samuti tegemist probleemiga. Sa ei näe enese rahuldamist enam lõbusa ja meeldivana, vaid sellest saab vajadus, mis võib viia isolatsiooni ja suhtlusprobleemideni teiste inimestega. Inimesel võib tekkida sotsiaalne ärevus, probleemid intiimsusega ja ebarealistlikud ootused seksi ja suhete osas.