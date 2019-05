Ekspert selgitab: 5 erinevat uneiseloomu selgitavad, miks sa oled unega hädas

Uneekspert Olivia Arezzolo selgitas väljaandele Femail, et on olemas viis erinevat iseloomutüüpi, kui asi puudutab und.

Olivia paneb südamele, et kõik algab stressi maandamisest – nii on võimalik ka õhtul välja lülituda. Leida viis, mis aitab sul lõõgastuda, olgu selleks hingamisharjutused, mediteerimine või jooga. Kindlasti tasub rõhku panna füüsilisele aktiivsusele. Hea nipp on ka raske tekk ning õhtuti tuleks piirata ekraanidelt tuleva sinise valguse hulka.