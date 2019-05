Appi! Miks mu juuksed nii kuivad on?

Dermatoloog Tina Kinsley toob välja, et kõige levinum põhjus kuivade juuste taga peitub erinevates soengustiilides, mida me üritame saavutada. Juuste föönitamine, lokitamine ja sirgendamine kahjustavad ja kuivatavad kiharaid. Abi on siinkohal õnneks lihtne: kasuta kuumakaitset, tee juustele regulaarselt maske ja kasuta palsamit, et kiharaid niisutada.