6 põhjust, miks su laud tõmblevad

Miks silm tõmbleb? Kas see on närvitõmblus? Paanikaks pole põhjust! Silmaarst Hannah Yecheskel ütleb, et silmatõmblemine on põhimõtteliselt väike kramp, mida põhjustab närv silma sulgurlihases. «Silmalaud on väga tundlikud, seepärast on ka sealsed lihased erinevatele ärritajatele eriti vastuvõtlikud,» täiendab silmakirurg Brian Boxer Wachler. Tavaliselt kaob kramp mõne aja pärast iseenesest. Kui aga laug ei lõpeta tukslemist, katsu tuvastada selle põhjus. Siin on 6 kõige levinumat põhjust, miks silmad tõmblevad:

1. Sa jood liiga palju kohvi

Ülemäärane kohvitarbimine võib tõepoolest üheks põhjuseks olla, kuna kofeiini ergutavad omadused võivad suurendada südamelöögisagedust, kiirendada ainevahetust ja virgutada lihaskonda. Tulemuseks on närviline silmalaug. Vähenda kohvijoomist!

2. Sa oled stressis

Meie keha reageerib stressile erineval viisil — tõmblev silmalaug on üks nendest. Sel juhul tasuks stressiallikas üles leida ja oma lemmik stressivastase meetodiga, nt joogaga, lahti saada.

3. Sul on allergia

Kui sul on allergia, siis vallandab keha histamiini. Keha reageerib sellele erinevat moodi. Selles kehapiirkonnas on tõmblev laug, tursed ja sügelus üks sagedasemaid reaktsioone. Abiks võivad olla retseptivabad antihistamiini-silmatilgad, ütleb dr Yecheskel.

4. Sa magad liiga vähe

Laud on kogu keha kõige tundlikumad lihased. Väikseimgi tasakaalutus viib nad rivist välja. Seda teeb ka vähene magamine. Silmades on väsimustunne ja lihased tõmblevad. Lahendus on ilmselge: mine täna varem voodisse!

5. Sa kannad valesid prille

Kui su silm hakkab arvuti ees istumise või raamatu lugemise ajal tõmblema, siis on see märk sellest, et sa vajad kas prille või juhul kui sul juba on prillid, siis tuleb nende tugevust korrigeerida. Võimalik, et sellisel juhul on silmalihased ülepinges. Tasub sammud seada optometristi või silmaarsti juurde.

6. Sul võib olla kasvaja

See viimane on küll väga-väga ebatõenäoline, kuid kui sa tahad tõesti kindla peale minna ja oled kõik ülejäänud põhjused välistanud, siis tee vereanalüüs arsti juures. Sinu silmaarst saadab su neurooftalmoloogi juurde, kes on spetsialiseerunud nägemishäirete ja ajuvahelistele seostele.

Püsivalt tõmblevate silmalaugude puhul soovitab dr Yecheskel väikseid botoxi-süste silmalaugudesse. See närvimürk lõdvestab närvi ja kannab hoolt selle eest, et tõmblemine lõppeks. Toime peaks kestma kolm kuud.

Endale ja oma silmadele annab nii mõndagi kasulikku teha: lõdvestuda, kohvitarbimist piirata, välja magada. Kui see ei aita, tasub kontrollida silmanägemist ja selgitada, kas sa ei kannata mõne allergia käes. Drastilisemad meetmed on vaid erandjuhul vajalikud. Kui sina oled lõõgastunud, siis on seda ka su silmalaud.