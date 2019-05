See on rasestumiseks parim kuu

Raske uskuda, ent ometi olevat sellel suur mõju edasisele elule, kas sa sünnid juunis või septembris. Vähemalt nii väidavad Indiana ülikooli teadlased, kes uurisid 12 aasta jooksul 52 miljonit rasedust. Uuringu eesmärk oli analüüsida, kas sünnikuu mõjutab lapse või hilisema täiskasvanu terviselt. Seejuures jõudsid teadlased ootamatu tulemuseni, et meie sünnikuul on elule suurem mõju, kui siiani arvatud.

Milles on siis asi? Teadlane dr Paul Winchester selgitab seda fenomeni sellega, et need naised, kes jäävad detsembris rasedaks, saavad suuremas koguses päikesekiirgust ja D-vitamiini oma raseduse viimases faasis kui muul ajal viljastatud emad. Need tegurid mõjuvad positiivselt imikute tervisele.