Juurikatest kootud kampsun ja salatist heegeldatud vest? Teeme selgeks, mis on vegankäsitöö

Pikaaegne vegan Irina Sološenko tõdeb, et on heegeldamiseks alati eelistanud puuvillaseid või sünteetilisi lõngu, sest teda häirib villa karedus, kuid veganina on ta villast loobunud eelkõige siiski eetilistel põhjustel. Irina valmistab ka helkivaid aksessuaare, näiteks prosse ja kotikaunistusi, mille tarbeks kasutab muuhlugas teadlikult mitteloomset sünteetilist kuumliimi ning kunstmaterjalist vilti.

Kangastelgedel põrandavaipade kuduja Leeda Ots eelistab veganina villale samuti puuvilla. Kuid tema valik on langenud ümbertöödeldud ja uuskasutatud materjalide kasuks: «Vaipade jaoks kasutan kahte sorti materjali - üks on spetsiaalne puuvillane vaibapael, mida toodetakse Eestis. Tooraine tuleb selleks Saksamaalt, see on puuvillane niit, mis on toodetud vanu kangaid ümbertöödeldes. Teine on tekstiilitööstuse ülejäägid ehk kangaservad, mis vabrikutes ära lõigatakse.» Leeda nimetab võimalike veganile sobilike materjalidena veel lina ja kanepit ning eksootilisematest variantidest agaavist toodetud sisalit.

Leeda Ots kasutab vaipade kudumiseks spetsiaalset puuvillast vaibapaela ja tekstiilitööstuse kangajääke. FOTO: Erakogu

Veganmaterjalide kohta kompaktset infot kusagil ei leidu ja ka spetsiaalse märgistusega tooteid pigem veel pole, mis tähendab, et veganitest käsitöölised peavad sobilike materjalide leidmiseks ise eeltöö ära tegema, guugeldama ja koostisosi kontrollima.

Materjalide kättesaadavus

Veganid kinnitasid, et erinevaid materjale on Eesti käsitööpoodides üldiselt piisavalt. Irina nentis, et keskkonnasõbralike materjalide leidmine pole samas alati lihtne: «Ideaalis tahaksin kasutada võimalikult keskkonnasõbralikke materjale, kuid selles osas on tootevalik väike ning hind on kallis.»

Keskkonnasõbralikkust pidasid oluliseks ka teised. Reiven Roosi hobideks on taimsetest vahadest küünalde ja betoonist kodudisainelementide valmistamine. Idee viimaseks tekkis tal siis, kui remondist oli järele jäänud mitmeid poolikuid kuivsegusid ning ta hakkas mõtlema, kuidas saaks neid materjale ära kasutada: «Veganlus on mind muutnud kõvasti keskkonnateadlikumaks. Oma käsitöös kasutan paljuski näiteks tuttavatel remondist või ehitusest üle jäänud erinevaid kuivbetoonisegusid. Betoonmaterjali ostuvajadusel valin aga alati kodumaise tootja.»

Reiven Roos kasutab oma käsitöös palju remondist või ehitusest ülejäänud kuivbetoonisegusid. FOTO: Erakogu

«Küünalde valmistamisel annab kord juba tühjaks põletatud küünlaklaase edukalt taaskasutada. Samuti kasutan küünlaklaasidena ühe vegan leivamäärde tühjaks saanud klaaspurke,» lisas Reiven.

Kui betooni leidmisega probleeme pole, siis taimsete küünlavahadega on keerulisem. Parafiinihelbeid käsitööpoodides ikka leidub, kuid nendest valmistatud küünalde põletamine ei ole Roosi arvates kõige tervisesõbralikum. Soja- ja rapsivaha pole talle aga silma hakanud ning seni on ta pidanud neid tellima e-kauplustest.

Liann-Lõngad poe esindaja Nelli Neevitsi arvates on vegankliendid materjalide osas üldiselt väga teadlikud ja leiavad üles endale sobivad tooted. Lõngapoes on mitteloomsete materjalide valik suur: «Taimeriigist on meie lõngapoodi jõudnud puidumassist klassikaline viskoos, suhkruroost viskoos, eukalüptipuu viskoos, lina ja igas variandis puuvilla. Kõige keskkonnasäästlikum ja ka trendikam neist on eukalüptipuu viskoos ehk Lyocell.» Sünteetilistest materjalidest toob ta välja akrüüli, polüamiidi ja polüesteri, millest valmistavad tootjad ka efektsemaid lõngu, mis on karvased, pehmed ja venivad.

Liann-Lõngad. FOTO: Erakogu

Ka Sirilini arvates on lõngade valik Eestis eeskujulik: «Mu lõngatagavarad ongi põhiliselt Eestist soetatud. Islandil on väga raske veganlõnga leida, sest meeletu lambakasvatuse tõttu on siin naturaalne vill odav ja alternatiive ei otsita. Eestist tulles on mul alati veerand kohvrit täis lõnga ja heegelniite.»

Nelli sõnul on näha, et ka tootjad mõtlevad üha rohkem veganklientide peale: «Näiteks reklaamivad nad loomade hoidmist ja mõtlevad välja loomakarvale sarnaseid materjale ning kutsuvad üles kliente endale valmistama just kunstkiust karvaseid mantleid ja mütse jne».