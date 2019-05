Raport: kõik beebid on sündides võrdsed, sõltumata nende rahvusest või nahavärvist

«Igas faasis oli näha, et tervetel emadel on terved lapsed ja et terved lapsed arenevad kõik täpselt samal kiirusel,» ütles professor Stephen Kennedy, kes on Oxfordi perinataalse tervise instituudi direktor. «Pole vahet, kus sa elad, ei loe, mis värvi on su nahk, ei loe, mis on su rass ja rahvus – võtmeks on korralik meditsiiniline abi ja toituumine.»