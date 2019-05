Vangi naine kirjutab: jah, kokkusaamisele minnes otsitakse läbi ka väikesed lapsed

Nüüd, kui lõpuks on lastel lasteaed ja kool läbi, saan ma nad ükshaaval pikaajalisele kohtumisele kaasa võtta, et nad saaksid isaga aega veeta. Või vähemasti nii mina arvasin. Tõelisus on see, et suveks vähendatakse pikaajaliste kokkusaamiste koormust poole võrra, kirjutab meie kolumnist Ronja, kelle mees kannab karistust ühes Eesti vanglas.