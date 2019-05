9 asja, mis muudavad su ebaatraktiivseks

1. Sa ei panusta suhtlemisse piisavalt

Kas sa naeratad inimestele neid tervitades? Või vaatad neile rääkides silma? Kui sul on harjumus inimestega suheldes kõigest informatsiooni vahetada, ilma, et sa emotsioone näitaksid, võid mõjuda üleolevalt ja pisut ebameeldivalt.

2. Sa ei väljenda tänulikkust

Kui keegi kingib sulle midagi, teeb sinu heaks midagi või kui ettekandja toob söögi ja sa unustad «aitäh» öelda, on see väga ebaviisakas ja jätab sinust iseka mulje.

3. Sa oled kade

Kadedus on üks peamisi suhete hävitajaid. Kui sa annad pidevalt märku, et oled kade ja viitad inimeste vigadele, jätad teistele mulje, et oled madala enesehinnanguga ja ei austa teisi.

4. Sa pistad nina teiste asjadesse

Kui tunned pidevat vajadust inimestele nõu anda ja oma arvamust jagada, ei jäta sa oma pealetükkivusega endast parimat muljet. Isegi, kui su eesmärk on hea, ära mine nõu andma, kui seda pole sinu käest küsitud.

5. Sa pead end teistest paremaks

On äärmiselt ebaatraktiivne, kui suhtud endast kõrgemal positsioonil olevatesse inimestesse hästi, aga kohtled endast madalamal positsioonil olevaid inimesi halvasti. Kui kohtled kõiki võrdselt, näitab see, et oled empaatiavõimeline ja sul on head kombed ning pole midagi atraktiivsemat kui need omadused, kirjutab Her way.

6. Sa teeskled kedagi, kes sa ei ole

Kui teeskled kedagi, kes sa tegelikult ei ole, ignoreerid meelega oma häid omadusi ainult sellepärast, et teistele muljet avaldada. Kui sa tahad tõeliselt atraktiivne olla, pead olema sina ise, sest siirusest ei ole midagi võimsamat.

7. Sa räägid endast liiga palju

Kui sa keskendud vestluses ainult endale, näitab see, et sa pole teistest inimestest väga huvitatud. Liigne enesekindlus ja ennast täis suhtumine saadab teistele signaali, et neil pole mõtet oma aega sinuga suhtlemisele kulutada.

8. Sa klatšid liiga palju

Klatšimine on samuti oma nina toppimine teiste asjadesse. Kui su peamiseks jututeemaks seltskonnas on alati teised inimesed, arvesta sellega, et muutud teiste silmis vähem usaldusväärseks. Kui nad näevad, et sul on alati teiste kohta midagi öelda, teavad nad, et räägid ka neid taga.

9. Sa ei ole endaga rahul