Ekspert: vendade Williami ja Harry omavahelised probleemid algasid pärast viimase abiellumist

Kuninglik ekspert Chris Ship on paika pannud täpse hetke, mil probleemid algasid ning ütleb The Expressile, et see juhtus pärast Harry ja Meghani abiellumist aasta tagasi. «Viis, kuidas vendadevahelisi pingeid on näidatud, on olnud läbi naiste prisma, läbi Kate’i ja Meghani,» ütleb Ship. «Aga see on vana narratiiv.»

«Tõde on selles, et kahe venna vahel on olnud probleeme,» jätkas ta. «Ma ise selgitan seda sellega, et kuna nende ema surm oli neile kohutav – William oli 15 ja Harry 12 – siis meie rahvana andsine neile sildi «poisid», «vennad», me nägime neid kui parimaid sõpru ning nad hoidsid pärast ema surma kokku, mis oligi tõsi.»

«Aga me ei tohi unustada, et nad on väga võitlushimulised,» selgitab Ship. «Nad mõlemad käisid Etonis. Nad on alfaisased. Õdedel-vendadel on ikka rivaalitsemist, iga perekond teab seda. Seega on nende vahel alati olnud mõningane pinge. Pole päris kindel, millest see alguse sai.»

Ship lisab, et pinge põhjuseks võib olla mitmeid asju, seehulgas Harry suhe Meghaniga. «On palju asju, mis võis olla põhjuseks, kuid on uusi alustatud suhteid, on uusi projekte.»