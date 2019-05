Kuidas kodu pärast lahkuminekut korrastada?

1. Vabane mälestustest

Esimene soovitus on kodust välja visata (pisi)esemed, mis tekitavad palju emotsioone. Ometi on see tegevus raskem, kui esmapilgul tundub. «Tuleb leida tasakaal, kui palju sulle mingi asi meeldib versus kui palju see haiget teeb,» sõnab sisekujundaja Orlando Soria. «Mina soovitan lahi saada kõigist asjadest, mida sa ei armasta ja mis panevad su koheselt oma eksi peale mõtlema. Kui mõni ese meenutab sulle eksi, kuid on ometi heade mälestustega seotud või mõnel muul moel hinnaline, pane ta silma alt ära,» soovitab Soria.

2. Muuda oma söögitoa kujundust

Lahkumineku puhul on eelkõige vaja aega, et paraneda. Küll aga aitab pere ja sõprade seltsis veedetud aeg sul ennast kiiremini taas iseendana tunda. Võta seda kui inspiratsiooni, et oma söögituba ümber kujundada. Värvi seinad, riputa seintele inspireerivad pildid või investeeri uutesse nõudesse. Kõik väikesed muudatused on suurema tähtsusega, kui arvad.

3. Proovi isetegemise projekte

Ükskõik, kas tegemist on seinte värvimisega või väiksema nokitsemisega, uue projekti ette võtmine aitab tähelepanu kõrvale juhtida ja mõjub enesehinnangule hästi. Ei maksa alahinnata muutuste võimsust, mida oma kodu heaks teed.

4. Investeeri kunsti

Hea asi lahkumineku puhul? Sind ootab ees kasvamine paremaks inimeseks ja kunst aitab sellele kaasa. «Minu meelest on kunsti vaatamine, kontserditel käimine ja üldse igasuguse loominguline tegevus lahkumineku ajal väga teraapiline,» sõnab Soria.

5. Muuda magamistuba