Ma võin kihla vedada, et 99 protsenti naistest on kogenud tunnet «kapp on riideid täis, aga selga panna pole midagi». Mina igatahes olen. Võiks öelda, et see olukord tervitab mind lausa igal hommikul, aga ma olen otsustanud muutuda. Mul on geniaalne plaan!