Silmarõõm väldib sind? 5 põhjust, miks see nii võib olla

1. Tal on keegi teine

Üks põhjus, miks su silmarõõm sind äkitselt väldib, võib peituda selles, et ta on leidnud kellegi teise. Kui sa tunned, et ta hoiab sinust eemale, ja seda eriti intiimsetes olukordades, peaksid temalt olukorra kohta küsima. Kui selgub kõige hullem, ei ole sul põhjust antud suhtest kinni hoida. Proovi edasi liikuda, sest mitte loobumine ei muuda su enesetunnet paremaks.

2. Sa reetsid teda

Kui silmarõõm hakkab sind äkki vältima, küsi tema käest viisakalt, kas kõik on hästi ja vaata, kuidas ta reageerib. Kui ta hakkab ennast kaitsma, võib see olla märk, et midagi häirib teda ja ta on juba pikalt tahtnud sellest sinuga rääkida. Võib-olla arvab ta, et käitusid mingis olukorras halvasti? Sellisel juhul on kõige parem ausalt ja avameelselt rääkida.

3. Tal on sinuga igav

Isegi, kui see on viimane asi, mida sa kuulda tahad, siis ta võib sind vältida, sest tal on sinuga koos igav. Selline asi võib juhtuda näiteks pikaajalises suhtes või ka värskes suhtes, kui te ei ole hingesugulased. Mida varem te aru saate, et tegelikult kokku ei sobi, seda parem.

4. Ta sai aru, et sa ei ole tema jaoks õige

Kui mees saab aru, et sa ei ole tema jaoks õige, sa ei tee teda õnnelikuks või ta ei tunne end sinuga koos eriliselt, hakkab ta sind vältima. See ei pruugi alguses nii iseenesestmõistetav olla, aga mida aeg edasi, seda rohkem ta seda näitab, kirjutab Her way.

5. Ta arvab, et ei vääri sind

Mehed mõtlevad teistmoodi kui naised ja isegi, kui sa arvad, et ta ei jäta sind kunagi, võib ta seda mõnel kummalisel põhjusel siiski teha. Näiteks arvab ta, et ei vääri sind ja sul on ilma temata parem. Mehed, kes niimoodi käituvad, on tavaliselt madala enesehinnanguga. Kuigi probleem peitub temas, oled sina see, kes sellest rääkima peaks.