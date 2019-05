Kummaline külaline: võõras tungis mehe koju, koristas maja ära ja lahkus

Marlboroughis, Massachusettsis elav ühe lapse isa Nate Roman avastas 15. mail koos pojaga koju jõudes, et maja tagumine uks oli lukust lahti ning teda tabas kohe tunne, et midagi on valesti.

«Mu poeg ütles «Isa, vaata! Uks pole lukus!», mida juhtub mul väga harva, nii et ma ei osanud midagi arvata. Majja sisse jõudes oli aga koheselt tunda, et midagi on teisiti,» vahendab MSN mehe sõnu.

Nate mõistis, et keegi on majas käinud, kui avastas, et uks, mida ta tavaliselt hoiab kinni, oli kergelt avatud. Mehe esimene mõte oli, et kodus on käinud vargad. Ringi vaadates ilmnes aga, et midagi polnud võetud ja kodu oli hoopis ära koristatud. Vaibad olid tolmuimejaga puhastatud, kõik oli puhas ja korras. Poja tuba, kus oli hommikul olnud suur segadus, oli samuti korras.

Nate võttis ühendust politseiga, kes maja läbi otsis ja naabritega rääkis, aga mitte keegi ei olnud midagi kahtlast märganud. Kahtlusaluseid ei leitud. «Kuritegu ei olnud, midagi polnud kadunud ja ükski asi polnud kahjustada saanud, nii et politseil polnud väga midagi teha,» selgitas mees.

Salajane austaja?