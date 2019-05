10 põhjust, miks sukelduda veinivanni

Veinile on läbi aegade omistatud maagilisi ravivõimeid. Ka on ta olnud pühade tseremooniate saatja.

Veinivannid ja -hooldused spaades ehk vinoteraapia, kus sooja allikavett rikastatakse viinamarja- ja viinamarjapõõsaste ekstraktiga, on üha populaarsemad.

Väljaanne Wine Cooler Direct toob ära 10 põhjust, miks on veinivann meie kehale (ja vaimule) nii hea.

Veini kõrvalsaadustel on väga tugevad antioksüdatiivsed omadused, mis aitavad samuti vabade radikaalide vastases tegevuses. Antioksüdandid kaitsevad nahka, soodustavad kudede elastsust ja võluvad tervema jume.

Vinoteraapia kui iluhoolduse üks suuri kasutegureid on näonaha noorendamine. Veinihooldused lõdvestavad kortse loomulikul teel. Purustatud viinamarjad ergutavad kollageenitoodangut, moodustavad terveid kapillaare, parandavad verevarustust ja vähendavad kortse.

Veinihooldused ei paranda üksnes jumet, vaid vähendavad ka vistrikke ja aknet, kuna näolihaseid lõdvestades ravivad nad põletikke ja puhastavad poore. Eelkõige sobivad veinimaskid just rasusele ja ebapuhtale nahale. Kellel on kuiv ja vistrikuline nahk, võiks mandliõli sekka panna.

Kuna vein on looduslikult adstringeeriva ehk kootava toimega, siis annab ta nahale nooruslikku prinkust. Kasta vatipadi veini, kanna nektar nahale, lase pool tunnikest toimida ja pese puhta veega maha.

Klaasi veini nautimine maandab küll ärevil meeli, kuid veinis kümblemine aitab ka lihaspingetest kergemini vabaneda. Jah, see on kallis lõbu, ent see-eest ülimalt tänuväärne kogemus.

Pole ime, et just spaas on eriti võrratu teha noorenduskuur koos väikse veini ja selle kõrvalsaadustega. Väike rüübe, selles ujumine ja mõnusad koorivad kehamaskid annavad heaolutunde, mis saadab sind veel kaua-kaua.