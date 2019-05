Pereterapeut: mida teha, kui laps keeldub oma voodis magamast?

Seni kuni laps saab rinda, on lapse magamine ema juures loomulik. Sealt edasi peaks tulema lapse oma voodi ema-isa käeulatuses ja seejärel lapse voodi lapse toas. Aastane laps võiks kindlasti juba magada oma voodikeses, 3-4-aastane laps on enamasti valmis oma toas magama. Kui laps ei nõustu oma voodis magama või venib magamajäämise protsess väga pikaks, väsitades nii vanemat kui ka last, tuleks olukorda uurida. Mõelda võiks järgnevatele küsimustele:

1) Kas nõudmised, mida sa esitad, on lapse eale kohased?

Vahel asutakse last oma tuppa magama panema liialt vara. Näiteks 2-aastane ei suuda ennast ise rahustada, tal puudub enesetoetamise võime. Kui laps oma toas üksinda nutab, siis turvalisuse tunde saab ta tagasi ainult koos täiskasvanuga, kes teab, mil moel rahunemine/rahustamine käib. Väikelapsega ei tohi uinumisprobleemide ilmnemise korral riielda, teda ähvardada või teda ignoreerida. Selleks, et õppida oma tunnetega hakkama saama, on lapsel kõigepealt vaja tunda, et täiskasvanu tema kõrval saab oma tunnetega toime, olles hooliv, rahulik, otsusekindel.

2) Kas laps saab toetuda sinu mõistmisele ja rahule?

Tihti juhtub, et laps ei suuda uinuda, kuna ta ei ole saanud maandada temasse päeva jooksul kogunenud pinget. Lapse keha ja meel vabanevad pingest joostes, mürades, naerdes ning nuttes. See regulatsioon toimub kogu päeva jooksul. Kui laps õhtul nutta soovib, võib see olla märk sellest, et pinge on veel üleval ja see segab teda uinumast. Seetõttu ei tohiks teda keelata või hurjutada ega tema tähelepanu kõrvale juhtida, vaid lasta tal nutta, olles juures, mõistev ja toetav, hoida nutvat last süles, silitada teda jms.

Kui olete ka ise õhtuti ärev lapse magamajäämise probleemide tõttu, siis kandub ärevus ka lapsele ja uni on veel raskem tulema. Vanema hoiak peaks olema: mina tean, mina vastutan. Lapsed reageerivad paljudes olukordades üle just selle tõttu, et tajuvad vanema ebakindlust ja abitust.

3) Kas kuulad oma last tähelepanelikult?

Vanemliku mõjukuse osa on lapse aktsepteerimine. Olukorras, kus laps ei soovi teha midagi sinu arvates vajalikku (minna voodisse, uinuda ilma sinu käest kinni hoidmata jne), on vaja last kuulata, et aru saada tema vajadusest. Näiteks: «ma saan aru, et sulle ei meeldi, et ma su voodisse panin», «sa ei taha veel magada», «sulle meeldiks natuke sülle tulla», «sa oled pahane, et ma ei luba sul meie voodisse tulla».

Alles pärast lapse kuulamist rääkige, mis plaan teil endal on. Lapsel on kergem vanematega koostööd teha, kui ta tajub, et ka tema arvamust võetakse kuulda.

4) Kas laps saab päeva jooksul piisavalt teie tähelepanu?