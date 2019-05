Mesilasteraapia aitab leevendada stressi ja tõsta potentsi

Tegemist on mesilasteraapiaga, mis on hea nii tervise parandamiseks kui tervise säilitamiseks. Mesilastarudes tegutsevad mesilased eritavad soojust ja lõhna, mis aitavad stabiliseerida vererõhku ja parandada pea vereringet.

Mesilasteraapiaks on konstrueeritud spetsiaalsed majad, kus mesilastarude ümbrus on hermeetiliselt suletud. Väikeses puumajas on sees lamamisvoodid, mille all asuvad mesilastarud.