«Naistejutud». Kuidas olla ilusa sõbranna kõrval see kole sõbranna?

Kuidas siis leppida selle nö koleda sõbranna saatusega? Kas sellega üldse peab leppima? Mis on kõik need asjad, mis naistes veel ebakindlust tekitavad? Ja kuidas oma kehas siis end lõppeks hästi tunda, eriti kui lähenemas on rannahooaeg ja riideid seljas jääb aina vähemaks?