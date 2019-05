SÕBRANNA NÄDALAHOROSKOOP: käes on aeg vaadata maailma avatud pilguga

Jäär

21. märts – 19. aprill

Sinu ees on avanemas uued võimalused. Vaatad maailma julge pilguga, oled valmis ennast arendama ja uusi asju proovima. Lükka hooga käima projektid, millest juba mõnda aega vaid unistada oled tihanud. Praegu võib isegi mõningane riskimine õigustatud olla, eduvõimalused on küllaltki head.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Küllap mõtled nüüd rohkem sellele, kuidas seljatagust kindlustada ning endale ja oma lähedastele majanduslik heaolu tagada. Kipud end teistega võrdlema. See, kui teised sinust rikkamalt elavad, võib tekitada ebakindlust ja kadedustki. Ehkki põhjalikumalt mõeldes saad aru, et sinu elus on mõndagi paremini kui neil.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sul tuleb asjaajamise käigus puutuda kokku paljude inimestega. Mõned neist mõtlevad sinuga üsna sarnaselt, teiste arusaamad elust erinevad sinu omadest väga palju. Viimastega pole sul mõistagi nii lihtne ühele lainele saada, ent peaksid püüdma end kontrollida ja nende seisukohti austada, mitte enda omi peale suruda.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Ehkki elad tänases päevas, mõjutab sind varjatult minevikus kogetu. Arusaamad ja põhimõtted, mis on lapsepõlves välja kujunenud või vanemate poolt kujundatud, võivad sind saata kogu elu. Oled küll minevikust palju head kaasa saanud, ent sul on ka põhjendamatuid eelarvamusi, millest oleks vaja vabaneda.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Aeg, mil tunned, et tahad ennekõike puhata, võimalikult palju kevadet ja elu nautida. Sulle meeldib heas seltskonnas viibida, sind võlub hea muusika ja kunst. Oled aktiivne, küllap jõuad nii mõndagi kultuuriüritust külastada. Tahad oma elamustest ja muljetest teistele rääkida, elavat arutelu arendada.

Neitsi

23. august – 22. september

Sinu maailm on kenasti tasakaalus. Oled rahulik ja sisemiselt kindel, astud edasi mõõdetud sammul. Oskad oma võimeid realistlikult hinnata ja tead, et kõike korraga ei saa. Ja et mõnikord peab ootama, sest võimalused avanevad alles siis, kui aeg küps ja sina väljakutseteks valmis oled.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Oled hea meeskonnamängija. Suudad olla taktitundeline, märkad ennekõike kaaslaste häid külgi ega ole nende pisiveidruste suhtes ülemäära kriitiline. Oskad hinnata inimesi, kes su kõrval on, ja neile toetust avaldada. Kui heade kaaslastega on olnud erimeelsusi, annab need nüüd kenasti selgeks rääkida.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Võid olla iseteadlik ja ambitsioonikas. Tahtejõudu on palju ja suudad oma plaanid ellu viia. Sa tead küll, et uute asjade alustamine ei ole lihtne, ent töö ja vaev sind ei hirmuta, kui kindel siht silme ees terendab. Probleem võib olla see, et kaasamõtlejaid ei ole lihtne leida, pead lootma eeskätt iseendale.

Ambur

22. november – 21. detsember

Kui sa hoolikas pole, kipub rahaasjus järg käest ära kaduma. Võta raamatupidamist tõsiselt, eriti juhul, kui sa kellegagi kahasse äri ajad. Ühine rahaline vastutus on teema, mis erimeelsuste tekkides päris keeruliseks osutub. Kui oled olnud hooletu, oled teinud ka vigu, mille parandamiseks pead pingutama.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Sinu veendumused on kindlad ning see, kui keegi julgeb neis kahelda, ärritab ja solvab sind. Peaksid üritama kriitikat mitte isiklikult võtta, eriti juhul, kui see puudutab tööasju. Tuleks osata hinnata inimesi, kes julgevad ausalt oma arvamust avaldada, mitte ei kiida sulle lihtsalt igal sammul takka.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Pead end manitsema – ehkki mõned kohustused näivad nüüd kuidagi eriti tüütuna, on need siiski möödapääsmatud. Ära lükka asju pidevalt edasi, pea tähtaegadest kinni, muidu kannatab su usaldusväärsus kaaslaste silmis. Klaari vanad võlad ja tee ära vajalikud tööd, seejärel jõuad puhta südamega kevadet nautida.

Kalad

19. veebruar – 20. märts