Karmen Joller: räägi minuga, laps*

Üks mu lemmiklugudest on araabia muinasjutt, mis räägib valitsejast, kes palus oma nõunikul valmistada maailma kõige parema toidu. Nõunik valmistas talle keedetud keele. Valitseja uuris, miks on parim toit just keel – ja nõunik selgitas, et keelega saab teha väga palju head, ja järgnes pikk loetelu sellest, milleks keel kasulik on. Järgmisena palus valitseja valmistada kõige halvema toidu. Nõunik valmistas jälle keele: keelega saab korda saata väga palju halba. See oli ilus ja filosoofiline lugu sellest, kuidas ühe inimese sõna võib teise inimese kas õnnelikuks või õnnetuks teha.