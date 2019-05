Hulgu «Tõe ja õiguse» radadel või meki Narva maitseid: 8 vinget sündmust, kuhu lähipäevil Eestis minna

15. septembrini Vastse-Roosal avatud külastuskeskuses saab ringi käia omal käel, kuid ettetellimisel saab broneerida ka giidiga ekskursioone ja grupikülastusi. Keskmes asub Mäe Andrese talu oma nelja hoonega ning selle ümber saab näha teisi filmist tuttavaid kohti: sauna-vanade elamist, suurt kivi, väljamäe kuuskede raiumise kohta ja muidugi naabrimehe Oru Pearu taluhooneid. Kompleks on unikaalne, sest osa sellest on autentne eesti talumajapidamine ja teine osa kuulub filmimaailma. Jälgi Filmi Vargamäe tegemisi Facebookis, soovitab Visit Estonia.

Kolm elavat sündmust on väärt külastamist Eesti suurimatel saartel. Kuressaares peetakse korraga nii tänavapidu kui ka aiandus- ja lillepäevi. Tänavapeol tekitavad melu kunstnikud ja kauplejad, luuletajad ja pop-up-leemekulpide liigutajad. Üks festivali tänavatest on eraldi pühendatud disainile ja teine lastele. Kuressaare aianduslaat on kogunud kuulsust saaremaiste mahetoodete laia valikuga. Orjaku sadamas Hiiumaal toimub Tuulekala festival, kus aukohal eriline roheliste luudega kala. Valitakse parim kalatoit, võrreldakse saaki, tantsitakse.