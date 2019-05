5 võtmefraasi, millega lööd nartsissisti tasakaalust välja

Kogemusnõustaja Lisa A. Romano ütleb, et tähtis on meeles pidada: me ei kontrolli kellegi teise reaalsust ning me ei tohikski seda teha. «Ainus, mida me saame teha, on muuta enda mõttemustreid,» ütleb Romano. «Vahel oleme me endast väljas ainult seetõttu, et kellegi teise arvamus meist tekitab meis ebamugavust ja me tahame ta arvamust muuta. Aga kui sa suudad aktsepteerida, et kellelgi võib olla meist väärarusaam, hakkavad juhtuma hämmastavad asjad.»