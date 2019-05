Kohtinguekspert paljastab: 5 asja, mida kvaliteetmehed heast välimusest rohkem hindavad

Kohtinguekspert Matthew Hussey, kes on nõustanud tuhandeid naisi, tõdeb, et alati on meeste hulgas neid, kes tahavadki trofeenaist, kes hindavad kallimat vaid hea keha ja ilusate silmade alusel. «Kuid kõrge väärtusega kvaliteetmehed otsivad meeleheitlikult naist, kel on «pikaajalised kvaliteediomadused» – see harv leid, kellel on potentsiaali emotsionaalse ühenduse ja tõelise partnerluse loomiseks,» ütleb ta.