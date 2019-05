Uuring: suur osa naisi hoiab kokku ühe kõige olulisema ilutoote pealt

«Vaid iga kolmas Eesti naine teab, milline näonahk tal on ning kasutab vastavalt sellele õigeid tooteid. Üle poole naistest ei oska oma näonahale üldse mingit diagnoosi anda – eeldatakse, et nahk on kuiv ning kasutatakse niisutava toimega näokreemi või -seerumit, kuid lähemal vaatlemisel selgub, et nahk on alt rasune, näha on nii komedoone kui vistrikke. Ei saa öelda, et probleemne näonahk on vale kreemi süü, aga selle mõju ei tohi kindlasti alahinnata,» lisas Tenson. «Individuaalne nahahooldus on muutumas üha populaarsemaks, sest enamik naisi vajab lahendust mitmele probleemile korraga.»