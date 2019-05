Narva kohvikud ja restoranid kutsuvad sööma: Narva jõe promenaadil peetakse toidulaata

Üks asi, mis Narva kohviku Muna ukrainlasest peakokka Oleksandr Karnaki Eestisse jõudes tõeliselt imestama pani, oli siinne pannkoogikirg. «Kuidas küll kõik armastavad pannkooke! Isegi Venemaal ei sööda neid nii palju,» tähendab lõbusalt noormees, kel muu hulgas on selja taga kokapraktika kuulsa briti (tele)koka Jamie Oliveri käe all Londonis ning ligi kuus aastat tööd tema Jamie’s Italiani frantsiisirestoranides Peterburis ja Moskvas. See viis ta ka Itaalia kokkade juurde Napolisse õppima, kuidas sünnib see kõige autentsem, värskem ja kodusem Itaalia toit, sest just sellist kööki Jamie Oliveri Itaalia stiilis restoranid pakuvad. «Väikese britiliku tvistiga muidugi,» lisab Muna peakokk, kes tegeleb ka n-ö kokanduslike start-up’idega, nõustades uuenduskuuril restoranikööke või aidates neil alustada.