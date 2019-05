6 märki, et tegemist on väärt mehega

«Ma armastan sind» on paljude jaoks küll lihtne öelda, kuid pikemas perspektiivis mitte nii kerge näidata. Head mehed teavad seda ja seetõttu veenduvad nad, et näitavad oma armastust nii sõnade kui ka tegudega. Nad tõestavad sulle järjepidevalt, et nende jaoks ei ole «armastus» vaid üks sõnakõlks (mis ei tähenda seda, et nad ei julgeks oma tundeid sõnades väljendada). Meeles tasub pidada, et ka väikesed asjad on suure tähendusega - näiteks vahetevahel sinu kohustuste enda õlule võtmine, et saaksid kauem magada.