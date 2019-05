Taktika, mis aitab konflikte paremini lahendada

Tutvustame Ohio University Dominik Mischkowski psühholoogia külalisprofessori teooriat, mis aitab oma emotsioone paremini kontrolli all hoida. «Kärbsed seinal on vähem agressiivsed» teooria ütleb, et kui keegi sind ärritab, tuleks proovida ette kujutada, et sa oled kaugel seina peal olev kärbes ja vaatad situatsiooni distantsilt. Selline mõttekäik aitab teadlikult konfliktist kõrvale astuda ja näha seda kõrvaltvaatajana.