Lihtne sõna, mida ei tasu kunagi ütlemata jätta

Mingil põhjusel tekitab tänulikkuse väljendamine inimestes vahel piinlikkust ja valehäbi ning sellepärast jäetakse ka lihtne «aitäh» ütlemata. Me oletame, et teine inimene juba teab, et teda hinnatakse.

Chicago Ülikooli Booth School of Business teadlased viisid läbi uuringu, kust selgus, et me kipume süstemaatiliselt alahindama tänulikkuse väljendamise positiivset mõju ja muretseme liigselt sellepärast, et tänulikkuse väljendamine võib teistes piinlikust tekitada, kirjutab Marie Claire.