Pane tass käest! Õige aeg kohvijoomiseks pole üldse siis, kui sa arvad

Hiljaaegu analüüsiti 127 erinevat kohviteemalist uuringut, millest selgus, et kohv aitab mitmete hädade puhul: pikendab eluiga, vähendab vähi-, südamehaiguste-, teise tüübi diabeedi ja Parkinsoni tõve riski.

See kõik on ju tore, kuid tuleb välja, et kohvi hea mõju väheneb, kui seda juua valel ajal. Teadus on kindlaks teinud, et kehale on kõige kasulikum juua kohvi siis, kui stressihormooni kortisooli tase on kehas madal.

Põhjus on lihtne: kortisool ja kofeiin põhjustavad kehas mõlemad stressireaktsiooni ning liigne stress on kehale ilmselgelt kahjulik. Lisaks võib see sind pikemas perspektiivis hoopis väsitada, mitte ergtada.

Kortisooli vallandab keha vastavalt meie kehakellale. Muidugi on see inimeseti erinev, kuid kui sa ärkad üles 6.30 hommikul, siis sinu kortisoolitasemed on haripunktis kella 8-9 vahel, 12-13 vahel ja 17.30-18.30.

Kui sa ärkad kell 10, siis su kortisool tõuseb lakke umbes kolm tundi hiljem ning ülivara ärkajad võivad arvestada, et see ülal mainitud graafik on kolme tunniga varasema poole nihkes.

Kortisooltase hakkab tõusma kohe, kui sa hommikul end liigutama asutad, seega pole tegemist ideaalse ajaga kohvi joomiseks. Samuti ei sobi selleks pärastlõuna, mis tähendab, et õhtul on raskem uinuda. Seega peaksid inimesed, kes ärkavad 6.30, jooma kohvi vahetult pärast esimese «kortisooliakna» sulgumist, ehk umbes vahemikus 9.30-11.30 – seda juhul, kui nad tahavad nautida kohvi parimat mõju.